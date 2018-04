Volkskrant Avond: '50-150 burgerdoden door gifgasaanval Syrië' | Meesterwerk Jeff Koons aan diggelen

Priester in Vaticaan aangeklaagd wegens bezit en verspreiding kinderporno

Hij wordt waarschijnlijk de eerste aangeklaagde ooit in een Vaticaanse strafzaak rondom kindermisbruik: monseigneur Carlo Alberto Capella, de Italiaanse priester die zaterdag werd opgepakt in het hart van de katholieke kerk wegens het bezit en de verspreiding van kinderporno.



'Meesterwerk' Gazing Ball van Jeff Koons aan diggelen door ongeval met bezoeker

Het was niet zomaar een grote glazen bal. 'De bal bevestigt jou als kijker', zei de vermaarde Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons onlangs in de Volkskrant over zijn 'meesterwerk' Gazing Ball dat in Amsterdam tentoongesteld zou worden. 'Je wordt onderdeel van het schilderij, en het schilderij wordt onderdeel van jou.' Nu ligt de bal in scherven.