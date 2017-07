Voetbalvrouwen op cover VI en mond dicht over Anouk

Flop

Anouk plaatste afgelopen zondag een onscherpe foto van zichzelf op Facebook en Instagram, een foto zonder bijschrift. We zagen Anouk de camera inkijken, gekleed in een polo met vogelprint.



Niet iedereen was bereid de foto te zien als 'gewoon' een foto van Anouk die de camera inkijkt, gekleed in een polo met vogelprint. Want heel gek! Anouk droeg geen make-up, haar wallen waren niet weggewerkt met een vette laag highlighter.



Daar gaan de inmiddels bijna drieduizend Facebookreacties onder de foto over. Ene 'Frans of Frank Gelauf' was er als de kippen bij en schreef: 'Je ziet er slecht uit, schat.' Anouk antwoordde dat ze zich kapot lachte: 'Dank je Frans of Frank, zo zie ik er elke dag uit.'