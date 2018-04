Vier populaire computerspellen overtreden Nederlandse gokwet

Loot boxes

De Kansspelautoriteit heeft zijn pijlen gericht op games die een specifiek spelelement hebben. Het zijn zogeheten 'loot boxes', een soort schatkistjes waarin items zitten waarmee gamers hun schermpersonage een ander uiterlijk kunnen geven of sterker maken dan die van hun tegenspelers. Een 'loot box' floept meestal op in een game op als een speler een bepaalde prestatie heeft behaald. Maar (minder goede) gamers kunnen zo'n loot box ook openen door ervoor te betalen, zoals het geval is bij de tien onderzochte games.



De loot box is de laatste maanden enorm populair geworden - voor toezichthouders ook elders een reden om het fenomeen te onderzoeken. In november ontstond ophef toen de game Star Wars Battlefront II uitkwam, met loot boxes die de gamer 1800 euro zouden kosten om ze allemaal open te maken. Gokautoriteiten en politici in onder meer België en de VS vroegen zich af of zulke games vanwege hun mogelijke verslavende werking moesten worden verboden.



Loot boxes noch de mogelijkheid om ze tegen betaling te kunnen openen stuiten op bezwaar van de wetgever. 'Maar als de items uit zo'n loot box buiten de game kunnen worden verhandeld, spreken we van een gokspel waarvoor je in Nederland een vergunning nodig hebt en je maatregelen moet nemen om consumenten tegen zichzelf te beschermen', aldus Appelman. Hier speelt een ander probleem: online games kunnen zo'n vergunning in Nederland nog niet aanvragen omdat een wetswijziging die dat mogelijk moet maken nog ter beoordeling bij de Eerste Kamer ligt.