Vernieuwde vormgeving The Dutch Review of Books, maar lezen gaat nog steeds voor kijken

De 'onbetwiste top van de literair-culturele Olympus' bevindt zich in New York, in West Village om precies te zijn. Het bezoek van Merlijn Olnon vorig jaar aan de redactie van The New York Review of Books zou hem ook nog lang heugen.



Het was bevreemdend, schreef hij later vol ontzag in NRC Handelsblad, 'om met een gewone lift naar de derde verdieping een gewoon hoekkantoor van zo'n 750 vierkante meter binnen te stappen.' Behalve manager bij Athenaeum Boekhandel is Olnon hoofdredacteur en oprichter van de Nederlandstalige versie van de NYRB, The Dutch Review of Books, oftewel de Nederlandse Boekengids.