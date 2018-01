Vanaf nu kunt u 's ochtends artikelen beluisteren: Blendle leest de interessantste voor

'Mensen willen tijd waarin ze even niets kunnen doen nuttig besteden. Ze willen zich laten bijpraten tijdens het hardlopen of autorijden' Alexander Klöpping

De markt voor podcasts en audioboeken groeit snel, Blendle speelt daarop in. 'Audio is hot, er wordt veel mee geëxperimenteerd. De trend is hetzelfde als bij video: diensten als Netflix winnen terrein, ten koste van traditionele tv. Vooral jongeren zetten niet meer de radio aan. Ze maken een keuze: heb ik zin in muziek of is er iets waarover ik meer wil horen?'



Er zijn weinig 'echt journalistieke podcasts' in Nederland, constateert Klöpping. 'Eigenlijk is het vreemd dat goede verhalen uit kranten en tijdschriften alleen beschikbaar zijn op het moment dat je aan een beeldscherm of papier gekluisterd kunt zitten. Mensen willen tijd waarin ze even niets kunnen doen nuttig besteden. Ze willen zich laten bijpraten tijdens het hardlopen of autorijden.'