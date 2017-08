Van Nieuwkerks wens komt uit: DWDD-seizoen ingekort, ruimte voor ander tv-werk

Ze hadden dit jaar al eerder een grote aanpassing gedaan: Jeroen Pauw en Eva Jinek presenteren voortaan om en om hun talkshow op het late night-tijdstip.

Goede of slechte kritiek is niet de wind waarop wij varen

'Dat kwam mij natuurlijk niet slecht uit. Het heeft laten zien dat de voorstelbare vrees dat je iets van een groot succes kwijtraakt niet altijd gegrond is. Er zijn meerdere kansrijke smaken.'



Afgelopen seizoen gebeurde jou wat alle presentoren van naam op een bepaald moment overkomt: Jarenlang is alles wat je doet geweldig, tot er plotseling kritiek klinkt. Over jou werd geschreven dat je niet altijd meer scherp genoeg was, soms vermoeid oogde en het niet meer zo leuk vond zonder hoofdredacteur Dieuwke Wynia - die oktober 2016 afscheid nam van De Wereld Draait Door.

'Ach, commentaar hoort bij het werk. Soms hartstikke raak, soms een tikkie krankjorum. Het is de ketelmuziek die erbij hoort, en we hebben niet de slechtste critici, trouwens. Natuurlijk was de wisseling van de wacht na het vertrek van Dieuwke niet de makkelijkste tijd, en ik zal vast een uitzending wat minder scherp zijn geweest, tuurlijk, en dat gaat vast zeker nog wel een keer gebeuren. Wat betreft de turbulentie van de tv-kritieken: goed of slecht, het is niet de wind waarop wij varen. DWDD is succesvol geworden omdat we als team een goed kompas hebben en dat is met Marco Versluis (de huidige hoofdredacteur, red.) nog steeds in goede handen.



'Ik was eerlijk gezegd over afgelopen seizoen niet ontevreden. Ik ben de afgelopen twaalf jaar weleens ongeruster geweest. Uiteraard houd ik voor de zekerheid ook met een half oog de kijkcijfers in de gaten, en die maken mij niet ongerust. Toch maakten sommige recensenten zich wel zorgen. Dat mag. En soms met reden, hoor: Ik las dat ik futloos, stom haar had. Nou ja, dat klopt eerlijk gezegd wel. En het is soms maar net wie je spreekt: in diezelfde weken werd ik ook genomineerd als beste presentator bij de TV-beelden. Overigens zeer terecht gewonnen door Eva Jinek.'