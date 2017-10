Van 'homopropaganda' tot de 'slechtste Nederlander': deze 18 dingen moet je weten over FIFA 18

Twee jaar lang hebben de bezitters van Nintendo-spelcomputers het moeten doen zonder de populairste voetbalgame. Electronic Arts bracht FIFA 16 en FIFA 17 niet uit voor de Wii U en de portable 3DS. Met de editie van dit jaar komt daar verandering in: er is een speciale uitvoering verschenen voor Nintendo’s nieuwe spelcomputer, die de Wii U (en eigenlijk ook de 3DS) heeft vervangen.

De Switch is te gebruiken als mobiele spelcomputer, met zijn ingebouwde beeldscherm, en op een televisie. Dankzij de portable variant biedt de Switch de beste manier om onderweg FIFA te spelen, en de enige manier om in de trein of in de tent met een vriend FIFA te spelen. De beelden zijn behoorlijk scherp en de game reageert vlotjes genoeg. Niet alle elementen uit de versies voor de grote consoles hebben het gehaald in de Switch-versie. Er zijn wat online-opties gesneuveld. Een ander ‘gemis’ is The Journey: Hunter Returns, waarin de speler in de schoenen stapt van een jong, Brits voetbaltalent die internationaal doorbreekt.

Voor de rest zit FIFA 18 voor de Switch even vol mogelijkheden als de grotere uitvoeringen. Bijkomend voordeel voor novicen: de besturing is simpeler op de Switch en onhandige keepers laten nogal wat ballen doorglippen. Dat is fijn, frustratievrij scoren voor iedereen die zich voor het eerst aan een FIFA-spel zet.