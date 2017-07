Tv-recensie: Zomergast Van der Laan maakt een monument van zijn eigen uitzending

Dat was te merken. Al meteen begon Van der Laan, bovenop die gezonken caravan, enthousiast te praten. Over de positiviteit van het vallen van Europese dictaturen ('Je moet niet denken dat alles vanzelf goed komt in de wereld, maar het is wel fijn dat het volk zich niet eeuwig laat onderdrukken'). Op een enkele hapering na - Van der Laan kwam niet op de naam van de Chileense politicus Salvador Allende. 'Dat was even zo'n wegvallertje' - sprak Van der Laan aan een stuk door.



Over bijvoorbeeld het dubbele gezicht van de Februaristaking van Amsterdam en de moord op juwelier Fred Hund. Dat gebeurde gepassioneerd, helder en innemend - de burgemeester sprak Abbring consequent aan met Janine en hield de regie stevig in handen soms stelde hij zelfs vragen aan zichzelf. 'Ik ben hier de dienstwillige dienaar van jou.'