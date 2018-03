Trump trapt discussie over gamesgeweld af met bloederige videomontage

De bijeenkomst volgde op uitlatingen die Trump twee weken na het drama in Florida deed. Alom worden die gezien als een poging om een deel van de schuld voor de dood van zeventien onschuldigen in de schoenen van de gamesindustrie te schuiven. 'We moeten eens kijken naar het internet, want daar gebeuren een hoop slechte dingen die jonge kinderen en jonge geesten beïnvloeden, en die hun geest vormen.'



'En we moeten misschien iets doen aan wat ze zien en hoe ze het zien. En ook aan computerspellen. Ik hoor meer en meer mensen zeggen dat de mate van geweld in games de gedachten van jonge mensen daadwerkelijk beïnvloedt. En als je nog een stap verder gaat heb je het over films. Je ziet van die films, die zijn zo gewelddadig en toch kan een kind die film zien zolang er geen seks in voorkomt, maar moorden zijn geen bezwaar. Misschien moeten ze een keuringssysteem hebben.'



De Entertainment Software Association (ESA), de branchevereniging van de gamesuitgevers en ontwikkelaars, zei na afloop dat ze blij was geweest dat ze met de president en functionarissen in het Witte Huis over de kwestie had kunnen praten. 'We hebben de grote aantallen onderzoeken besproken die vaststellen dat er geen enkel verband is tussen games en geweld, en hoe ons keuringssysteem ouders effectief helpt om geïnformeerde keuzes te maken.'