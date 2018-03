Tim Knol zingt op onze redactie wél zijn nummer af, geen stripper te bekennen

Ik vind dit zeer onsportief Tim. Dit valt me ontzettend van je tegen Giel Beelen naar Tim Knol

Knol in het Volkskrantgeluid, dat wordt opgenomen in een archiefkast op de redactie: 'Giel vond dat ik daar niet gelijk in had. Hij haalde aan dat Maan en Frank Dane altijd grapjes met elkaar uithalen en dat dat een soort running gag van de show was. Allemaal leuk en aardig, maar ik zie gewoon een filmpje van een meisje dat een heel mooi liedje zingt en dan met de tranen in de ogen staat. Dat shockeerde mij. Ik heb dat toen veel te ongenuanceerd gedeeld, ik had dat achteraf veel beter moeten Twitteren, maar ik was gewoon boos. Ik heb het later in een Facebookbericht helder uitgelegd. Ik denk dat Giel Beelen dat Facebookbericht even heeft gemist en mij daarom heel hard wilde terugpakken - wat helemaal nergens op sloeg.'



