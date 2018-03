Taal schoot te kort om de misère van de Lower East Side in New York te beschrijven

De grote Amerikaanse fotojournalist James Nachtwey reisde het afgelopen jaar door de Verenigde Staten voor een uniek project, The Opioid Diaries, dat in de laatste week van februari als special door Time Magazine werd uitgegeven. Na decennia in het buitenland, van de genocide in Rwanda tot aan de slums van Jakarta, meldde Nachtwey: 'Ik wist dat het tijd werd om mijn eigen land opnieuw te bezoeken. Ik vond een Amerikaanse nachtmerrie.' Hij had het over de verslavingscrisis die tegen de 65 duizend levens per jaar eist, meer dan, om maar eens een andere Amerikaanse crisis te noemen, doden door vuurwapengeweld.