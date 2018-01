Sylvie Meis is de koningin van het rijk dat ze zelf heeft opgebouwd

Flop

Santegoeds is vast nog niet vergeten dat hij de 'zelfmoordpoging' van Rachel Hazes moest rectificeren Evert Santegoeds. © ANP

Volgens Evert Santegoeds, hoofdredacteur van weekblad Privé, gunt iedereen reality soapie Samantha de Jong het beste. Hij ook. Die voor de hand liggende gigakop 'Oh oh, Barbie!' bij haar gigagezicht op de cover komt dus uit een goed hart, dat u het even weet.



Welk 'realitydrama' zich precies heeft voltrokken, is onduidelijk. Berichten over een zelfmoordpoging doen de ronde en de manager met wie De Jong onlangs brak liet De Telegraaf weten dat ze vrijdag naar het ziekenhuis werd afgevoerd na 'overmatig drugsgebruik'.



'In deze Privé natuurlijk veel aandacht voor het drama dat vorige week zo veel indruk op iedereen maakte zonder dat de details, waar in het Haagse veel over gespeculeerd wordt, door de familie zijn bevestigd. Ze doen er ook niet toe', aldus Santegoeds, in wiens professionele leven het doorgaans juist de details zijn die ingefluisterde roddels over liefde en leed op smaak brengen - feit of fictie.