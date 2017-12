Sunny Bergman en Sylvana Simons spreken adverteerders Voetbal Inside aan: programma zou homofoob zijn

Moreel appèl

Wij maken een programma voor in de voetbalkantine en het bruine café; deze vrouwen behoren niet tot de doelgroep Johan Derksen

In april poseerden de makers van Voetbal Inside hand in hand, in het kader van een actie tegen anti-homogeweld. Critici noemden dat hypocriet, maar volgens Derksen is er geen sprake van homohaat in het programma. 'Mensen als Sunny Bergman hebben kennelijk veel moeite om satire en serieuze beledigingen uit elkaar te houden. Grappen maken over homo's is toch niet verboden? Misschien zijn niet al onze grappen geslaagd, daar kun je over twisten. Wij maken een programma voor in de voetbalkantine en het bruine café; deze vrouwen behoren niet tot de doelgroep. Als je selectief verontwaardigd wil zijn, kun je bij ons je hart ophalen.'



Actievoerders proberen vaker media te treffen met een boycot of een oproep je abonnement op te zeggen. In mei dit jaar deden ruim honderd vrouwen uit de media, politiek en kunstsector een moreel appèl op adverteerders niet mee te betalen aan Geenstijl en Dumpert, omdat op die sites sprake zou zijn van racisme en vernedering van vrouwen. Die oproep leidde tot veel discussie.