Streisand kloonde haar hond en Mel B. gaat trouwen (en optreden?)

Hondenhok

Wat is raarder? Dat je twee honden hebt die je, om ze uit elkaar te houden, in lavendkleurige en rode kleding steekt, en naar aanleiding daarvan Miss Violet en Miss Scarlett noemt - of dat je deze twee honden heb gekloond uit je overleden hond Samantha?



We vinden het allebei eigenlijk raar. En Barbra Streisand (75) heeft het allebei gedaan. D'r dode hond gekloond en de kloontjes in het lavendel en rood gekleed.



Tot nu toe lijken Miss Violet en Miss Scarlett, de klonen van de in 2017 overleden hond Samantha, nog niet op Samantha, die als volledige naam Coton du Tulear Samantha had, en van wie tijdens haar leven cellen werden afgenomen voor het klonen.