Sire waarschuwt: jongens raken in de verdrukking. Hoe erg is het echt?

Komt dat omdat jongens wild zijn - en meisjes rustig? Dat klinkt wel erg rolbevestigend.

'Jongens en meisjes zijn gelijk, maar niet hetzelfde', zegt een stoere voice-over in het campagnefilmpje van Sire. Vervolgens zie je jongens een scheet in de fik steken, in een veld rondrennen, in bomen klimmen.



Je moet natuurlijk oppassen met stereotyperingen, zegt jongenskenner Woltring. 'Mijn kleindochter klimt ook graag in een lantaarnpaal. Maar kijk naar een schoolklas en jongens zijn gemiddeld genomen drukker.'



Stellen dat jongens alleen leren door risico's te nemen - en meisjes niet - 'is wat kort door de bocht', zegt onderwijsdeskundige Van Langen. 'Sekseverschillen in de loopbaan kun je niet negeren, maar sekse is veel minder bepalend dan bijvoorbeeld opleidingsniveau of sociaal milieu van de ouders.'