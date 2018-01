Ruzie over uitzending fotorolletje Srebrenica kost VPRO twee ton

Heijdendael zegt dat hij blij is met de uitspraak: 'Ik hoop dat het oordeel van de rechter ervoor zorgt dat collega's die in de toekomst opkomen voor hun journalistieke principes beter gehoord en behandeld worden.'



De VPRO betreurt de fouten tijdens het arbeidsconflict, maar beklemtoont dat de waarheid nooit geweld is aangedaan: 'Het is de taak van Argos om de feiten te onderzoeken, niet om theorieën uit te zenden.' De omroep stelt dat Heijendaels theorie terloops is genoemd in de jubileumuitzending en dat dit voldoende was; andere informatie was belangrijker of nieuwswaardiger.