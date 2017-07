Roamen in de EU is een lust, maar ook een last: waarom de Sint-Pieter bekijken als je ook kunt appen?

De weg naar de pizzeria

In de praktijk betekent dit dat iedere Europese toerist vanaf nu gratis Google Maps kan openen om de weg naar Pizzeria Baffetto te vinden, of Wikipedia om op te zoeken wie Marcus Agrippa ook alweer was. Het gevolg: Fausto verkoopt alleen nog kaarten en reisgidsen aan 6o-plussers en Aziaten. De Telegraaf van gisteren heeft hij überhaupt niet meer in zijn assortiment.



Sommige vakantiegangers vinden dat ze op 15 juni wakker werden in een verbeterd Europa. Cathleen Foderaro begeleidde voor haar werk bij een Italiaans toerismebureau eind vorige maand bijvoorbeeld een groep Nederlandse bloggers en vloggers op een reis over het Italiaanse platteland. 'Dat was - tja, hoe zeg je dat? - anders dan voorheen. Al tijdens het allereerste ritje vanaf het vliegveld vergeleken ze met elkaar wie het beste signaal had en sloegen ze aan het internetten', zegt Foderaro. 'Dat ging eigenlijk de hele reis zo door. Alleen het avondeten was, in vergelijking met vroeger, wat normaler. Vroeger was dat namelijk het moment bij uitstek om via de restaurantwifi foto's en video's door te sturen. Nu hadden ze dat overdag allang gedaan en konden we eindelijk gewoon eten. Althans: na het fotograferen van ieder gerecht natuurlijk.'