Regeringsleiders: EU moet daadkrachtiger | Waarom Saskia Noort haar verkrachting jarenlang stilhield

Nu Ruf weg is bij het Stedelijk, beginnen de speculaties: wie volgt haar op?

Met het vertrek van Ruf zijn ook de speculaties begonnen over haar opvolger in het Stedelijk Museum. Graag een blijver, ditmaal. (+)



Het bordes is bijna vol. Dit zijn de mensen rond Rutte

Kabinet-Rutte III krijgt vorm. En nu veel van Rutte's vertrouwelingen hem hebben verlaten, moet hij kiezen voor een ministersploeg met minder ervaring. Wie staan er straks op het bordes?



Bert Wagendorp: Halbe is weleens in het buitenland geweest, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje

'Kennis van de materie waarover je gaat beslissen lijkt me handig en goed voor het land, maar dat is een naïeve gedachte', schrijft Bert Wagendorp over de benoeming van de ministersposten. (+)