Redactioneel Sir Edmund: over het relatief onbekende verhaal van discriminatie van Koreanen in Japan

Mijn halve kennissenkring is inmiddels in Japan geweest, alle reisrubrieken raden het land aan, in het Van Gogh Museum is nog tot juni te zien wat de schilder met Japan had. Mijn ervaring is beperkt tot de Japanse messen in de keuken (gesmeed als een traditioneel samoeraizwaard, jawel), prachtige boeken als (ik heb het net uit) Stille Sneeuwval van Junichiro ­Tanizaki, en een fascinatie voor ­opmerkelijkheden als - alleen al uit de krant van de afgelopen anderhalve week - het huren van echtgenotes, familieleden, collega's en jeugdvrienden (Arnon Grunberg citeerde woensdag een artikel uit The New Yorker daarover) of de ­rituele begrafenis van afgedankte aibo's, de robothond die ik twintig jaar geleden alleen wegens te duur niet heb aangeschaft.



Vreemd maar onschuldig. IJselijk is het relatief onbekende verhaal van de discriminatie van Koreanen in Japan. De Koreaans-Amerikaanse schrijfster Min Jin Lee kende het niet, maar het liet haar niet meer los nadat ze er een mis­sionaris over had horen spreken. Lees het prachtige interview van Anne van Driel met haar. Het heeft mijn beeld van Japan veranderd.