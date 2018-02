Redactieblog: De Volkskrant discussieert niet mee over ras en IQ

Zoiets roept veel vragen op. Bestaat er überhaupt zulke wetenschap? Wat zegt die dan? Waar hebben ze dat vandaan? Het lijkt me goed als de Volkskrant daar helderheid in brengt. Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans, die in filmpjes regelmatig wetenschappelijke beweringen tegen het licht houdt, heeft daarom de zaken op een rijtje gezet. We leren dat deze theorieën steeds weer opduiken, bijvoorbeeld in het beruchte boek The Bell Curve, maar dat IQ-uitslagen helemaal niets kunnen zeggen over verschillen in intelligentie tussen bevolkingsgroepen omdat de test daarvoor niet deugt.



Hetzelfde vertelt de Britse wetenschapsjournalist Angela Saini in een interview in de zaterdagkrant. Ze is de auteur van het boek What Are You: The Mad Science of Race, And its Fatal Return. Saini beschrijft hoe rassentheorieën en eugenetica door de politieke polarisatie nu ook terugkeren aan de randen van de wetenschap, wie er achter zitten en waarom dat verwerpelijk is. Zo hopen wij de achtergrond te bieden die nodig is om dit onfrisse verschijnsel beter te begrijpen.



Philippe Remarque

Hoofdredacteur