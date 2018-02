Raad voor de Journalistiek tikt de Volkskrant op vingers over zaak-Demmink: ten onrechte geen wederhoor

Het betreffende artikel verscheen nadat het gerechtshof in Arnhem in augustus 2017 had besloten om voormalig topambtenaar Joris Demmink niet langer te vervolgen voor de verkrachting van twee Turkse jongens. Uit onderzoek was gebleken dat Demmink niet in Turkije was in de periode waarover de aangifte ging, zo stelde het hof.



De Volkskrant publiceerde op de dag van de uitspraak twee artikelen op de website: een nieuwsbericht en een reconstructie met de kop 'Valse aanklacht, vals bewijs en geruchten: dit is de zaak Demmink'. De reconstructie was gebaseerd op de uitspraak van de rechter, aangevuld met een achtergrondgesprek met twee onderzoeksofficieren van het Openbaar Ministerie.