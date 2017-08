Programmamaker Sinan Can: 'Als ze bijten, bijt ik harder terug'

Half juni zit programmamaker Sinan Can (39) aan zijn keukentafel in Nijmegen. Hij is bezig met de voorbereidingen van een tv-tweeluik over opkomst en ondergang van IS, gepland voor dit najaar. Nog tien dagen, dan vertrekt hij voor drie weken naar Syrië en Irak. Hij wil naar Damascus en Aleppo, en mee met het Syrische leger dat gebieden in de provincie Raqqa aan het bevrijden is.