Producenten Netflix-serie The Crown maken excuses aan acteurs om salarisverschil

Petitie

De onthulling over het verschil in beloning in Variety leidde de afgelopen dagen tot grote verontwaardiging en zelfs een online petitie tegen dit 'seksistische loonverschil'. Ruim 22 duizend mensen ondertekenden de online petitie die acteur Smith opriep het loonverschil over te maken aan Time's Up, de beweging die strijdt tegen seksueel wangedrag in de filmindustrie en voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.



Creatief directeur Suzanne Mackie beloofde intussen dat het loonverschil de komende seizoenen van The Crown zou worden rechtgetrokken. 'Niemand zal nog meer worden betaald dan The Queen.' Pikant detail: dit zal Foy niet ten goede komen, want zij wordt in het derde seizoen vervangen door actrice Olivia Coleman. Die zal een oudere koningin Elizabeth II spelen.