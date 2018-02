Primatoloog: rol van apen in Hollywoodfilms zorgt voor foutieve aanname over hun gedrag

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is deelt de chimpansee, keurig gekleed in een overhemd en pantalon, al rolschaatsend door een kantoor, de beurspapieren uit. Martin Scorseses The Wolf of Wall Street (2013) is een van de zeventig Hollywoodfilms uit de periode 1993 tot en met 2013 waarin een rol voor echte apen is weggelegd. De Amerikaanse onderzoeker en primatoloog Brooke Aldrich bracht het moderne gebruik van 'primaatacteurs' in Hollywoodfilms in kaart.