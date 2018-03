Prijsuitreikingen anno Trump zijn puur politieke aangelegenheden

Wandelschoenen

Uw sterrenkijker zou best een stukje over de Oscar-speech van Frances McDormand willen schrijven, want ze vindt Frances McDormand leuk, en die speech - samengevat: Vrouwen Zijn Superbelangrijk - ook, en het feit dat McDormand geen make-up scheen te dragen tijdens haar moment van glorie was ook verfrissend.



Maar die speech is de afgelopen dagen te vaak voorbijgekomen om hem te hebben kunnen missen. Kijk hem anders even terug.



Prijsuitreikingen in Hollywood zijn anno Trump puur politieke aangelegenheden geworden, een soort partijcongressen waar elke ster om de beurt zijn visie op Amerika en de wereld geeft in plaats van gewoon z'n moeder, zijn oma en The Academy huilerig te bedanken.