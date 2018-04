Podcast: hoe dicht zijn we bij de sleutel tot eeuwig leven?

Een stof die muizen jonger maakt. Hebben we nu dan echt een levenselixer gevonden? De ontdekking was groot nieuws, en wetenschapsredacteur Maarten Keulemans besloot de Rotterdamse onderzoekers die de stof ontdekten een jaar lang te volgen. Over dat jaar, over de vraag of het eigenlijk wel ethisch is om de dood altijd maar uit te stellen en zijn gouden tips voor de eeuwige jeugd hoor je Maarten in een nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid.