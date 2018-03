Podcast: gruwelijke liquidaties en dramatisch familieverraad, maar wat is wél leuk aan het proces-Holleeder?

In het proces-Holleeder staat veel op het spel: als hij wordt veroordeeld, dreigt voor hem levenslang. Lees hier meer over de verdachte zelf, de aanklagers, advocaten en rechters in zijn proces en de mensen die hij zou hebben laten vermoorden.



Astrid Holleeder als belangrijkste getuige aan het woord: 'Hij weet dat het voor hem gewoon klaar is'

Halverwege het verhoor van Astrid Holleeder ontploft figuurlijk een bommetje in de rechtszaal. 'Ik heb geheime opnames teruggevonden', zegt de vrouw die tegen haar broer Willem Holleeder getuigt. 'Daarop zegt Willem dat hij bang is dat Dino S. (tot levenslang veroordeeld in het liquidatieproces Passage, red.) over hem gaat verklaren.