Playboy-oprichter Hugh Hefner (1926-2017) is dichter bij zijn droomvrouw dan ooit

Monroe rust sinds 1962 op de chique begraafplaats Westwood, bij Los Angeles. Haar gebalsemde lichaam ligt in een sober graf, in een muur. Toen de plek links naast haar vrijkwam, in 1992, kocht Hefner die voor 75 duizend dollar. Monroe was bloedmooi, zei hij tegen CBS Los Angeles: 'Ik ben gek op blondjes, en zij is de ultieme blondine.' Belangrijker was dat hij met dit graf zijn leven compleet wilde maken: 'Ik voel me verbonden met Marilyn, we zijn allebei geboren in 1926, en zij was de sleutel van het succes van het eerste nummer van Playboy.'



Dat nummer dateert uit 1953. Het is het jaar waarin Hefner nadrukkelijk zoekt naar een nieuw doel in het leven. Zijn baantjes bij tijdschriften als Esquire en Children's Activities bieden geen bevrediging. Hij wil een blad maken met blote vrouwen, maar dan in een stijlvolle omgeving, met aandacht voor de geneugten des levens. Bij investeerders, onder wie zijn moeder, haalt hij 8.000 dollar op.



Dan doet hij de belangrijkste aankoop van zijn leven: naaktfoto's van Marilyn Monroe. In die tijd begint zij net door te breken, en ontstaat ophef over de heruitgave van een kalender waarvoor ze vier jaar eerder naakt had geposeerd. Als Hefner leest dat de kleurenfoto's eigendom zijn van een bedrijfje in Chicago, zijn woonplaats, stapt hij meteen in zijn oude Chevrolet en rijdt hij er naartoe. Hij betaalt 500 dollar en maakt van Monroe zijn eerste centerfold en covermodel. De rest van het blad stelt hij samen aan de keukentafel, waar hij talloze teksten schrijft.



Het eerste nummer is een succes, met ruim 50 duizend verkochte exemplaren. Lezers vallen massaal voor de sexy foto's en - in mindere mate - de artikelen over literatuur en lifestyle.