Perswoordvoerders worstelen met nepnieuws, blijkt uit enquête

Het is veelzeggend dat geen enkele vakgenoot zegt dat hij nooit nepnieuws ziet Bartho Boer, voorzitter adviesraad Logeion

Volgens Boer is in Nederland nooit eerder grootschalig onderzoek gedaan onder woordvoerders. 'Het is veelzeggend dat geen enkele vakgenoot zegt dat hij nooit nepnieuws ziet', stelt hij.



'Ook de oorzaak die wordt genoemd vind ik opvallend: in verreweg de meeste gevallen is dat een bericht op sociale media of een niet-journalistieke website', zegt Boer. 'Critici roepen nogal eens dat journalisten de bron zijn van nepnieuws, maar slechts 3 procent van de woordvoerders is het daarmee eens.'



Boer was eerder vijf jaar woordvoerder van de burgemeester van Amsterdam, nu is hij directeur communicatie bij Nederlands Spoorwegen. In zijn Grote Woordvoerdersonderzoek constateren communicatieadviseurs dat nieuws zich steeds sneller verspreidt en dat het te weinig door media wordt gecheckt. Feiten doen er steeds minder toe voor journalisten, meent 53 procent van de ondervraagden. Bij het grote publiek is dat nog erger: 67 procent. Dat zou niet aan de woordvoerders zelf liggen, ze hechten naar eigen zeggen nog net zo veel aan feiten als vroeger.