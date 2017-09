Persé versus per se, plus de Ridderzaalselfie van Asscher

Witte spelling

Enige tijd geleden sprong mij in onze krant het woord persé in het oog. Wat? Hoezo spellen we dat zo vreemd? Het is toch per se? Of was het altijd al persé, wist ik dat niet en gebruikten we het woord de laatste tijd gewoon vaker? Het dook plotseling overal op, zo leek het. Intussen beklaagden lezers zich: het ging toch niet aan dit woord anders te spellen dan onze kinderen het op school leren? Een oud-redacteur schreef me dat de spelling van per se me als oud-gymnasiast toch aan het hart moest gaan. Bij het schrijven van deze rubriek meed ik het woord omdat ik persé zo lelijk vond. Tijd voor opheldering.



Wat wil het geval? Lang geleden, in 2005, verordonneerden de hoeders van de officiële spelling, vastgelegd in het Groene Boekje, vreemde constructies als 'pannenkoek'. Critici, onder wie een Volkskrant-redacteur, lanceerden een alternatieve spelling, gepubliceerd in het Witte Boekje. Die spelling hanteert de Volkskrant sindsdien.