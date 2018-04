Oud-medewerkers vertellen over de hel achter de façade van Facebook

Openheid

'Erik': hoe dit verhaal getoetst werd Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het verhaal van 'Erik', een Nederlandse man die vorig jaar meer dan 8 maanden content moderator was bij Facebook. Hij wil anoniem blijven omdat hij een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. De Volkskrant heeft zijn verhaal getoetst bij een andere moderator. Die heeft 36 feitelijkheden gecontroleerd en 31 bevestigd. De 5 onbevestigde beweringen zijn verwijderd. Verder heeft de krant interne presentaties en beleidsnota's gezien, en wordt het verhaal van Erik op onderdelen ondersteund door beleidsdocumenten van Facebook die eerder door The Guardian zijn gepubliceerd.

Aan de BBC en de New York Times wil Facebook laten zien dat het menens is. Het bedrijf heeft de laatste jaren op verschillende plekken in de wereld - Manila, Dublin, Berlijn - een leger van duizenden goedkope arbeidskrachten opgebouwd dat het platform schoon moet houden. Aan de buitenkant van de gebouwen waar zij werken, is niets te zien. Ook niet bij het gerenoveerde fabriekscomplex van Siemens in Spandau, aan de westkant van Berlijn. Daar staan vier enorme gebouwen - waaronder een indrukwekkende monumentale klokkentoren die de Tweede Wereldoorlog overleefde - waar begin 2017 650 mensen voor Facebook werken en nu, bijna een jaar later, 1.100.



In drommen sjokken ze 's ochtends vanuit het U-bahnstation Siemensdamm naar het complex waar ook eBay en AirBnB gevestigd zijn. Wat zij precies doen, is geheim. 'Doel van het bezoek is expliciet niet om te praten over details of vertrouwelijke gegevens', staat dan ook in de mail over het bezoek van de media.



Want de openheid die Facebook voor deze media uitstraalt, is geregisseerd. De mensen die hier werken, mogen aan niemand vertellen wat hun taken zijn, zo zegt de Nederlander Erik. Dat krijgen ze aan het begin van een twee weken durende training te horen. Vrienden mogen het niet weten, familie evenmin. Het is niet toegestaan om persoonlijke bezittingen mee naar binnen te nemen. Telefoons moeten in een kluis. Pen en papier zijn verboden. Op de toiletten hangen dure Dyson-drogers omdat papieren handdoekjes ook beschreven kunnen worden, vertelt hij. Medewerkers controleren of er tassen onder de bureaus liggen.



Facebook wil niet dat bekend wordt hoe het bedrijf bepaalt wat wel en niet mag, en hoe het berichten filtert, censureert, blokkeert en verwijdert. Twee moderatoren spraken daar in de afgelopen maanden toch over met de Volkskrant, op voorwaarde van anonimiteit. In verschillende gesprekken van een paar uur heeft Erik zijn verhaal verteld. Een andere moderator heeft dat verhaal op feitelijkheden getoetst. Zij vertellen over Facebook, omdat ze zich zorgen maken. Over het bedrijf en over zichzelf.



'Ik wil jullie eraan herinneren', benadrukt teamhoofd Sebastian in zijn mail, 'om je te gedragen zoals overeengekomen in de arbeidsvoorwaarden en nooit met journalisten of andere geïnteresseerde partijen te praten. Dit is vooral voor jullie eigen veiligheid!'