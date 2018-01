Opnieuw tragedie rond Glee-acteur: achter de schermen bleek suikerzoete comedy een stuk minder vrolijk

Jarenlang was de suikerzoete musicalcomedyserie Glee een televisiehit. Wereldwijd laafden miljoenen fans, ook wel 'Gleeks' genoemd, zich tussen 2009 en 2015 aan de belevenissen en liedjes van de zang- en dansclub op de Amerikaanse McKinley Highschool. Maar buiten beeld was alles een stuk minder vrolijk, zo bewijst opnieuw een tragedie rond een van de voormalige castleden.



Dinsdag pleegde Mark Salling, die zes seizoenen lang Noah 'Puck' Puckerman speelde in Glee, zelfmoord. De 35-jarige acteur zou zich volgens Amerikaanse media vlak bij zijn huis in Los Angeles hebben verhangen. Salling werd vorig jaar aangeklaagd nadat de politie in 2015 meer dan vijftigduizend pornografische foto's van minderjarigen op zijn computer had gevonden. De acteur zou al in augustus 2017 een zelfmoordpoging hebben ondernomen.



Salling zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met een celstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De uitspraak in zijn zaak zou in maart zijn.