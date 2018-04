Opnieuw excuses, nederigheid en beloftes van Zuckerberg aantal slachtoffers datadiefstal nog groter blijkt

In een persconferentie woensdagavond Nederlandse tijd liet de Facebookbaas er opnieuw geen misverstand over bestaan: zijn bedrijf heeft grote fouten gemaakt. Waar Zuckerberg zich in de periode nadat het schandaal naar buiten kwam aanvankelijk in stilzwijgen hulde, is het roer nu radicaal omgegooid: nederigheid, excuses en beloftes van beterschap.



Voordat Facebook überhaupt toekomt aan het oplossen van alle fundamentele problemen, moet het geplaagde bedrijf eerst de hele gifbeker leegdrinken. Zo was eerder nog sprake van 50 miljoen getroffen Facebookgebruikers, maar inmiddels heeft Facebook dit naar boven bijgesteld tot 87 miljoen. Voor het eerst liet het techbedrijf ook weten hoeveel Nederlanders daarbij kunnen zitten: ruim 89.000. Het merendeel van de slachtoffers is overigens Amerikaans.