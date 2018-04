Opnieuw 'een meesterzet' van John de Mol: dj Gerard Ekdom naar Radio 10

Ideale vluchtheuvel

'Wat de ene Talpa-zender kwijtraakt, krijgt de andere er dan bij. Ook dat is slim van De Mol' Evert Bronkhorst

Radio 10 bestaat vandaag dertig jaar, het ontving recentelijk de Marconi Award voor de beste zender van Nederland. Het commerciële station, dat 'de grootste hits aller tijden' draait, zit volgens de mediastrateeg in de lift. Met een marktaandeel van 7,1 procent is het de nummer zes van het land. 'Radio 10 gaat als een dolle, maar hun ochtendprogramma doet het naar verhouding minder goed. Ze kunnen profiteren van Ekdoms populariteit.'



Eind dit jaar stopt Edwin Evers met zijn populaire Radio 538-ochtendprogramma Evers Staat Op. Volgens Bronkhorst en anderen zal Evers worden opgevolgd door Frank Dane, maar dat is nog niet officieel bevestigd. 'Als het zover is, zullen sommige 538-luisteraars op zoek gaan naar iets anders. Ekdom is dan een ideale vluchtheuvel, hij is net zo'n allemansvriend als Evers. Wat de ene Talpa-zender kwijtraakt, krijgt de andere er dan bij. Ook dat is slim van De Mol.'