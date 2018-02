Opgelapte iPhones zijn vaak helemaal niet zo aantrekkelijk, constateert de Consumentenbond

'Bij een gerenoveerde iPhone weet je gewoon niet wat je krijgt. Zelf zou ik er daarom niet snel een kopen' Woordvoerder Consumentenbond

Hoewel de winkels toestellen als 'nieuw' of 'vrijwel niet van nieuw te onderscheiden' bestempelden, mankeerde er het één en ander aan, blijkt uit de test. Zo voorziet geen enkel bedrijf alle telefoons van een nieuwe accu, terwijl dit een cruciaal onderdeel is. 'Veel batterijen presteerden dan ook matig', schrijft de Consumentenbond. Slechts 3 van de 18 toestellen leken een nieuwe batterij te hebben gekregen.



Verder werden de iPhones op scherm en camerakwaliteit getest en werd het binnenwerk nagekeken. De schermkwaliteit was over het algemeen in orde, maar bij de camera werden vaak kleine afwijkingen geconstateerd. Tot slot leverden de winkels in lang niet alle gevallen originele accessoires mee, zoals opladers en oordopjes.



Overigens keek de bond ook met een schuin oog naar andere typen iPhones. Puur gekeken naar de prijsverschillen is het daarmee niet veel beter gesteld. Zo is het daadwerkelijke prijsverschil tussen een nieuwe iPhone 7 met 32 GB geheugen en een gebruikt exemplaar slechts 3 procent. De renovatiebedrijven adverteren ook bij dit model echter weer met veel hogere voordeelpercentages. De tester van de bond concludeert: 'Bij een gerenoveerde iPhone weet je gewoon niet wat je krijgt. Zelf zou ik er daarom niet snel een kopen.'