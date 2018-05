Op zoek naar de ware liefde? Nog even wachten: Facebook begint datingdienst

Geweldig, constateerde komiek Trevor Noah in zijn tv-programma The Daily Show: 'Facebook brengt je nu in contact met iemand die net zo bezorgd is over zijn privacy als jij.'



Zuckerberg kondigde de nieuwe service aan in San José op F8, de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars die apps en diensten maken voor het sociale netwerk. 'Er zijn 200 miljoen mensen op Facebook die als status 'alleenstaand' hebben ingesteld. Hier is dus duidelijk werk aan de winkel.' De topman zei regelmatig op straat te worden aangesproken door stellen die elkaar via Facebook hebben ontmoet. 'Voor een netwerk dat is bedoeld om betekenisvolle relaties op te bouwen, is dat wel de meest betekenisvolle.' De datingdienst is volgens Zuckerberg niet bedoeld om one-night stands te ritselen.



Gezien de jongste privacyperikelen rond zijn bedrijf zei de topman zich goed te kunnen voorstellen dat mensen vraagtekens plaatsen. 'Daarom hebben we dit vanaf het begin ontwikkeld met privacy en veiligheid als belangrijke uitgangspunten.' Gebruikers die een levensgezel zoeken, maken een speciaal datingprofiel aan, los van hun Facebook-pagina. Hun Facebook-vrienden kunnen niet zien dat ze zoekende zijn. Alle berichten die ze versturen naar hun (mogelijke) afspraakjes worden ook gescheiden gehouden van hun gesprekken op Facebook en Whatsapp.



Om mensen met dezelfde interesses te kunnen vinden kunnen gebruikers aangeven tot wat voor groepen ze zich aangetrokken voelen of welke evenementen ze zullen bezoeken. Hun profielfoto wordt dan zichtbaar in die groepen of voor bezoekers van hetzelfde concert, film of festival.