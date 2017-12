Onze columnisten schrijven brieven aan de overledenen van 2017

Hoe de marken en de ponden eruitzagen, weet ik niet eens meer. Wij Nederlanders hadden de zonnebloem en de snip van Ootje Oxenaar!

Gek dat zo'n briefje in je portemonnee zo de stemming kon bepalen. Ik weet heus wel dat onze soevereiniteit destijds zoals ze zeggen een halve minuut bedroeg, namelijk de tijd om de koers van de gulden aan te passen aan die van de Deutschmark. Wij leefden in de zalige gedachte van een land dat beter was dan de rest. Wij stuurden boze ansichtkaarten naar bondskanselier Kohl vanwege racistische aanslagen in Duitsland. In Nederland was geen racisme. Wij ijverden voor een federaal Europa, en kregen het lid op de neus van landen die alleen uit waren op hun eigenbelang. Dat was naar. Wij waren als enigen bereid om de Moslims in Srebrenica te beschermen. Enfin laten we het daar maar niet over hebben.



Een paar jaar later trok minister Zalm breed lachend de eerste euro's uit de muur. En al snel was de stemming daarover verzuurd. Het regende klachten over prijsverhogingen, terwijl de minister stug volhield dat hier sprake was van perceptie. Niet de echte temperatuur, maar de gevoelstemperatuur speelde de euro parten. Het was waar: de euro was geen snip en geen zonnebloem. Sindsdien is er vast veel verbeterd in het leven. We krijgen vandaag aan de dag via officiële SCP-onderzoeken te horen dat we in Nederland gelukkig zijn. We denken in elk geval niet meer dat we de besten zijn. Dat is een opluchting. Maar één ding is beslist niet beter geworden. En dat is het geld. Uw geld.



Hoogachtend, Martin Sommer