Onlinereplica van de krant, een dure directeur en Denis Villeneuve

Buma/stemra

Onderzoeksjournalist Tom Kreling kwam in de vrijdagkrant met een bijzonder verhaal over de directeur van Buma/Stemra. Dat int afdrachten over muziek en betaalt die uit aan de rechthebbende componisten en tekstschrijvers. Lijkt simpel, maar al jaren is Buma/Stemra in opspraak wegens belangenverstrengeling en corruptie. En nu blijkt de nieuwe voorzitter die dit ging veranderen en zo zuinig mogelijk zou opereren, zelf businessclass te vliegen, lid te zijn van een peperdure golfclub, zijn kantoor duur in te richten en tonnen uit te geven aan coaching. Kreling heeft alle documenten ingezien en diverse bronnen gesproken. Dat kon hij omdat er klokkenluiders en tegenstanders van de directeur zijn, die uiteraard hun eigen motieven hebben. Een onderzoeksjournalist weet dat het lekken van materiaal altijd belangen dient. De krant moet zich niet voor een karretje laten spannen, maar zelf wegen of de feiten brisant zijn. Dat waren ze. Naast het verhaal hadden we een interview met de directeur, zodat de lezer diens argumenten zelf kon wegen. Wat we soms wel doen en in dit geval nalieten, is in een apart kadertje onze werkwijze toelichten. Dat is nodig omdat artikelen op internet zonder de context van de krant worden verspreid en op scepsis stuiten. Uitleg en transparantie is dus goed.