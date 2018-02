Ondanks dat het onfeministisch is dacht ik: Jeetje, wat een next level catfight

Steun

Ik vind dat je over ruzies tussen vrouwen niet moet denken: 'Jeetje, wat een next level catfight', want ik vind het woord catfight onfeministisch en bovendien zijn het te veel Engelse woorden. Maar het was precies wat ik dacht toen ik las over de ruzie tussen Kim Cattrall en Sarah Jessica Parker.



Al jaren wordt er geïnsinueerd dat er onder de vrouwen van Sex and the City intense haat heerst, maar dat werd door de vrouwen zelf altijd afgedaan met: waar bemoeien jullie journalisten je mee?