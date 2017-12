Ondanks alles wat Anniko van Santen op dagelijkse basis ziet, blijft ze nuchter. 'Het is gewoon werk'

'Ik zet die narigheid om in een enorme drive. Zo werkt het bij mij. Die trein gaat rijden en die gaat hard ook. Maar je wordt er niet vrolijker van, van dit programma. Als ik langer dan een uur in een auto rijd en er komen zielige liedjes voorbij, dan ga ik huilen. En hard ook.'



Het is vooral de willekeur van de misdaden die het zo angstaanjagend en gruwelijk maakt, vindt Van Santen. In een interview met Volkskrant Magazine noemt ze de zaak van Anne Faber, die heel Nederland wekenlang in zijn greep had en die van Djordy Latumahina, de 31-jarige DJ die vorig jaar oktober in een parkeergarage in Amsterdam West in bijzijn van zijn vriendin en hun 2-jarige dochter werd doodgeschoten. Het bleek om een vergissing te gaan; de daders hadden de verkeerde. 'Het blijft bizar dat je op beveiligingsbeelden ziet dat, een half uur nadat ze de verkeerde hebben doodgeschoten, die drie mannen ergens in Hoofddorp weg wandelen.'