OM: Voormalig 'treitervlogger' Ismail Ilgun wordt niet vervolgd als hij excuusvlogs maakt

Excuses

Op het hoogtepunt van de onrust in Zaandam sprak premier Rutte in september van 'tuig van de richel', werd een samenscholingsverbod afgekondigd voor de Vomar en belandde Ilgun met drie vrienden kort in de cel. Nog diezelfde maand kwam hij met zijn excuses op Facebook voor 'dom gedrag'. 'Dit had nooit zo ver moeten komen', schreef hij in een warrig bericht. 'De jongens en ik hebben dit nooit gewild. We zijn jong en onervaren. We weten niks van het televisieleven of media. We hebben fouten gemaakt die we konden vermijden, maar die zijn eenmaal gebeurd.'



In de Volkskrant is hij later ook kritisch op mensen die hem veroordelen. Zo wil hij sorry horen van Rutte: 'Wat hij over mij heeft gezegd, is niet premierwaardig'. Ook spreekt Ilgun van racisme. Hij heeft het gevoel dat de haat die hij oproept meer met zijn Turkse afkomst te maken heeft dan met zijn controversiële filmpjes. Hij herhaalt dat hij soms fout zat, maar de media hebben volgens hem van een mug een olifant gemaakt.