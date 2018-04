Ogen dicht, haal diep adem: de nieuwe r&b-vrouwen zingen over seks en dat doen ze opwindend stijlvol

In Unravel Me pakt Sabrina Claudio zichzelf uit - in de haast misdadig sexy clip ook in fysieke zin - maar vertelt zij de man (of vrouw) die haar kennelijk aanbidt dat die het nog verdomd moeilijk gaat krijgen. In poëtische, hemels sensueel gezongen zinnen: 'I know that you want me to stay with you, but no. So I'll keep making excuses about the sun, the earth, the rays.' Claudio is klaar met deze man (of vrouw). 'Our days are numbered, wired, and I'm tired of it. I know you're trying but you'll never unravel me.'



En om het nog erger te maken stroomt de stem van Claudio met heel veel lucht tussen de sissende woorden als een visioen uit de speakers, en dus ook richting de oren van die arme verliefde sukkel.