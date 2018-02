NPO geeft Margriet van der Linden de talkshow die DWDD in voorjaar en zomer vervangt

In de strijd met Facebook, Google en Netflix kan de NPO meer hulp van de overheid gebruiken, zegt Shula Rijxman: 'Ik vind dat de Tweede Kamer trotser mag zijn op de creatieve industrie in Nederland. Bij bedrijfsovernames vanuit het buitenland let iedereen goed op, waarom is dat in onze sector anders? De NPO moet zijn werk doen op een internationaal speelveld. Als je ons een eerlijke kans wil geven, moet je niet tientallen miljoenen extra bezuinigen. We zijn drie jaar bezig geweest om NPO Start Plus in de markt te zetten, omdat we zoveel toezichthouders hebben. Dat is killing in een markt die zo snel verandert.'