NOS verruilt de aanduiding 'blank' voor 'wit' en dat leidt dan tot Kamervragen en een greep in de moppentrommel

Toch hoefde Gelauff woensdagavond pas aan te schuiven bij RTL Late Night om tekst en uitleg te geven. Dinsdagochtend was ophef ontstaan over het woordgebruik, nadat een luisteraar had gebeld naar het Radio 1 Journaal voor de rubriek 'De Kritiek van Jan Publiek'. Waarom over witte in plaats van blanke boeren uit Zimbabwe werd gesproken?, was de vraag aan presentator Jurgen van den Berg, die het standpunt van de NOS uitlegde.



'NOS Taalcommissie: Blank = verboden woord', kopte weblog GeenStijl vervolgens. Daar is geen sprake van, benadrukt Gelauff. 'In bepaalde situaties, zoals bij citaten, kan het nog gebruikt worden.' PVV-Kamerlid Martin Bosma stelde dinsdag naar aanleiding van het GeenStijl-artikel elf Kamervragen aan ChristenUnie-minister Arie Slob van Media.



De Volkskrant geeft ook de voorkeur aan wit, zegt adjunct-hoofdredacteur Pieter Klok. Hij verwijst naar een artikel uit 2016 van toenmalig ombudsvrouw Annieke Kranenberg, die schreef dat wit, alles afwegende, de voorkeur verdient - 'als houvast, er bestaat geen woordverbod'.