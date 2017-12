Nieuwsuur-presentator Joost Karhof (48) onverwacht overleden

Journalistiek

De in Gouda geboren Karhof studeerde rechten in Leiden. Al op zijn zeventiende deed hij als scholier bij de Voorburgsche Courant zijn eerste schreden in de journalistiek. 'Op verzoek van de buurvrouw die daar hoofdredacteur was', vertelde hij in 2015 aan het Leidse alumnimagazine Leidraad. Later werkte Karhof voor NOVA/Den Haag Vandaag. 'Mijn ultieme droom, al vanaf mijn veertiende.' Hij beschouwde zichzelf als een workaholic. 'Mijn leven komt na mijn werk, altijd.'



Karhof was getrouwd en had twee stiefdochters.