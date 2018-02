Nieuw seizoen Air Crash Investigation start met aflevering over MH17-ramp

De stichting had moeite met een scène waarin te zien was dat de piloten schrokken van de raket. Die kunnen ze nooit hebben gezien

De Stichting Vliegramp MH17, waarin alle nabestaanden zijn verenigd, mocht eerder al naar de documentaire kijken. De nabestaanden waren vooral blij dat de laatste seconden van hun geliefden niet zijn nagespeeld. De fatale explosie van het vliegtuig is van afstand te zien.



Wel zag de stichting een paar zaken die volgens voorzitter Piet Ploeg 'niet chic of niet juist' waren. Zo werd gevraagd om beelden van een echte studentenkaart en een echt slachtoffer alsnog niet uit te zenden. Daarnaast had de stichting moeite met een scène waarin te zien was dat de piloten schrokken van de raket. Die kunnen ze nooit hebben gezien, aldus voorzitter Ploeg van de stichting.



Van Air Crash Investigation, dat onder meer door RTL7 en SBS6 onder de naam Mayday en De meest schokkende vliegtuigrampen is uitgezonden, zijn ruim 150 afleveringen gemaakt. Het programma besteedde eerder aandacht aan de Bijlmerramp in 1992, de crash van Turkish Airlines op Schiphol (2009) en aan de grootste luchtramp ooit: de botsing tussen twee toestellen van KLM en PanAm op Tenerife in 1977 waarbij 583 mensen omkwamen.