Niet zomaar schoenen - elk paar vertegenwoordigt een gedood kind

Hij had blauwe sneakers kunnen kiezen. Of afgetrapte grijze veterschoenen. Bruine met kale neuzen, vrolijke groene met stripfiguurtjes. Keus genoeg. Zevenduizend paar kinderschoenen lagen vorige week op het gazon in de schaduw van het Capitool in Washington DC als protest tegen de Amerikaanse wapenwetgeving. Avaaz, een ideële non-profitorganisatie, had uitgerekend dat er sinds de schietpartij op een school in Sandy Hook in 2012 in de Verenigde Staten zo'n zevenduizenkinderen zijn omgekomen bij soortgelijke drama's. Elk paar schoenen op het gras vertegenwoordigde dus een gedood kind.