Net als 2,7 miljoen anderen keek Aaf naar de Het is voorbij-video van Enzo Knol

'Elk platform, elk mediaplatform of elke andere YouTuber of wat dan ook zal er wel wat over te zeggen hebben', zei Enzo Knol, onze beroemdste YouTuber, toen hij vrijdag met zijn vriendin Dee in het filmpje Het is voorbij aankondigde dat ze het hadden uitgemaakt. Omdat ik ook een platform ben, of in ieder geval een wat dan ook, hier mijn duiding.



Je wist al voor het kijken dat Het is voorbij een dramatische wending in het bestaan van Enzo zou aankondigen, want de titel was niet in capslock. Zijn dagelijkse bezigheden - minecraften, dingen met heliumballonnen doen, van springkussens in zwembaden springen en dat filmen - krijgen altijd titels als DAT IK DIT HEB GEDAAN!