Nederlands 'wraakpornonetwerk' met 30.000 naaktbeelden ontdekt

De expliciete foto's en video's zijn door de tweeduizend leden van de groep gesorteerd op naam en woonplaats van de slachtoffers. In veel gevallen wordt gelinkt naar hun sociale mediaprofielen. Daardoor zijn de meisjes herkenbaar, ook als zij op de beelden niet herkenbaar zijn. 'Exposen' wordt dit genoemd.



De beelden zijn volgens RTL Nieuws hoofdzakelijk door de veelal minderjarige meisjes zelf gemaakt, maar ze zijn zonder hun medeweten gedeeld. Andere foto's zijn gehackt.



De beelden staan op een beveiligde cloud-server in Nieuw-Zeeland. Wie toegang wil krijgen, moet zelf naaktbeelden aanleveren. RTL Nieuws kreeg toegang met beelden van een Amerikaanse pornoactrice, die daarvoor toestemming gaf en betaald kreeg. Over de uitwisseling van de belastende foto's wordt gecommuniceerd via een kanaal in Discord, een chatprogramma dat vooral door gamers wordt gebruikt.



Het verspreiden van naaktbeelden zonder toestemming van de afgebeelde persoon is strafbaar. In de praktijk blijkt het echter lastig beelden verwijderd te krijgen. Vorige week kondigde VVD-Tweede Kamerlid Sven Koopmans een wetsvoorstel aan om verspreiders van wraakporno harder te kunnen aanpakken en belastend materiaal eenvoudiger offline te halen.