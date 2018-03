National Geographic duikt in archieven voor themanummer over ras: 'Onze verslaggeving was decennialang racistisch'

Dus werd John Edwin Mason, een hoogleraar aan de University of Virginia die gespecialiseerd is in de Afrikaanse geschiedenis, gevraagd in de archieven van het beroemde maandblad te duiken.



Over het zwarte bevolkingsdeel in Amerika werd tot ongeveer 1970 nauwelijks bericht, zag hij. Artikelen over zwarten elders in de wereld stonden, in tegenstelling tot die in het tijdschrift Life, bol van de stereotypen: ze werden afgebeeld als exoten, als vrolijke jagers en nobele wilden.

Artikelen over zwarten elders in de wereld stonden bol van de stereotypen: ze werden afgebeeld als exoten, als vrolijke jagers en nobele wilden